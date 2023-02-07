Глава МИД Мали заявил, что его страна обратилась к России, так как Франция не сумела помочь

Бамако, , 17:55 — REGNUM Мали по собственной инициативе начала своё военно-техническое сотрудничество с Россией, так как Франция не сумела предоставить этой африканской стране надежную поддержку её армии. Об этом 7 февраля заявил глава МИД Мали Абдулайе Диоп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Бамако.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Наше военно-техническое сотрудничество с РФ осуществляется на основании просьбы малийской стороны», — сказал он.

Также Диоп уточнил, что власти Мали хотят увеличить боеспособность своих военных и в первую очередь — авиации, и на это запрос отвечает российская сторона, и отметил, что малийская сторона готова сотрудничать с другими государствами, способными её оказать.

«Оборудование [российское] уже здесь, на балансе нашего бюджета. Это сотрудничество выгодно для обеих сторон», — пояснил глава МИД африканской республики.

«Что касается Франции, мы бы предпочитали сотрудничать с Россией, потому что это она принесла в нашу страну мир. Сотрудничество с Францией не отвечало нашим запросам», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Мали Абдулайе Диоп заявил, что власти Мали перестали сотрудничать с Францией, так как это являлось не отвечающим национальным интересам этой африканской страны