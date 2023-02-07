Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Ошибочная стратегия Соединенных Штатов Америки в отношении Украины приведет к подрыву обороноспособности Вашингтона. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает издание Fox News.

Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По мере приближения первой годовщины крупнейшего столкновения в Европе всем стало очевидно, что президент Джо Байден и его команда потерпели неудачу в своем планировании по Украине», — говорится в сообщении источника.

Отмечается, что поставка Киеву оружия напрямую ведет к ослаблению обороноспособности Соединенных Штатов Америки.

Ранее издание The Hill сообщало, что Североатлантический альянс (НАТО) использует Украину для военного изнеможения России.

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