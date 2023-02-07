Брюссель, , 17:49 — REGNUM В Евросоюзе будет создан пакет законов по защите демократии от иностранных агентов влияния. Как заявила на конференции в Брюсселе по борьбе с дезинформацией 7 февраля заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, в настоящее время в ЕК ведётся активная работа над документами.

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«Пакет будет включать конкретные законодательные инициативы, чтобы защищать нашу демократию от структур, финансируемых или связанных с иностранными государствами и ведущих экономическую деятельность в ЕС, которая может затронуть наше общественное мнение и демократию», ― пояснила она.

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Юрова добавила, что защита демократии также важна, как и защита критической инфраструктуры. По её словам, всё это приобретает особую значимость в преддверии предстоящих в 2024 году выборов в Европарламент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич обвинила Евросоюз в недостатке демократии и уважения воли народа.