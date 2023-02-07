Киев, , 17:47 — REGNUM Введённый в трёх украинских регионах во второй половине дня режим воздушной тревоги отменён.

Бомбоубежище Иван Шилов © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после 15:50 мск воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Этот режим был введён второй раз за день.

В первой половине дня воздушную тревогу объявляли также в Кировоградской области.

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