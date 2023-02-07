Кристерссон: Швеция всё ещё хочет вместе с Финляндией вступить в состав НАТО

Таллин, , 17:40 — REGNUM Совместно с Финляндией всё ещё намеревается вступить в состав Североатлантического альянса (НАТО) Швеция. Об этом 7 февраля заявил на пресс-конференции в Таллине шведский премьер-министр королевства Ульф Кристерссон в ходе своего визита в Эстонию.

Швеция и НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я был в постоянном контакте с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Санной Марин. Я могу только подтвердить то же самое, что они говорят — мы вместе в этом путешествии», — сказал он.

Также Кристерссон отметил, что ему понятно разочарование финской стороны в связи со сложившейся в этом вопросе, особенно на фоне недавних событий в Швеции, ситуации, из-за чего процедура подачи шведской стороной заявки на вступление в альянс оказалась осложнена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дипломатический источник в Анкаре рассказал, что сигналов на тему готовности вступления в НАТО без Швеции не получала от Финляндии Турция.