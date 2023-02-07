Лондон, 7 февраля, 2023, 17:39 — ИА Регнум. В Евросоюзе начали обвинять друг друга в утечке информации о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, пишет британская газета The Guardian.

Ukraine Presidency/Zuma/TASS Владимир Зеленский

Журналисты издания сообщают, что целый скандал разразился вокруг утечки информации о визите Зеленского, так как теперь высокопоставленные лица в ЕС сомневаются в безопасности поездки украинского политика.

Отмечается, что визит Зеленского был подготовлен в условиях «строжайшей секретности». Однако, как пишет газета, за двое суток до запланированной поездки в Брюссель о визите Зеленского сообщили итальянские СМИ, а затем в Европейской народной партии.

Так, скандал в ЕС ставит в затруднительное положение президента Европарламента Роберту Метсолу. В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель возлагает вину за утечку информации на Европарламент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что намерение президента Украины принять участие в саммите ЕС может привести к эскалации конфликта.

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