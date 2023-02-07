Москва, 7 февраля, 2023, 17:36 — ИА Регнум. В Ассоциации туроператоров (АТОР) во вторник, 7 февраля, сообщили, что в Эфиопии упростили визовые правила для граждан России Федерации.

Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press Эфиопия

По информации источника, теперь туристическую визу в Эфиопию можно будет оформить по прилете в аэропорту Аддис-Абебы, столицы государства.

«<…> Раньше можно было оформить электронную визу, но и тут у многих россиян возникали сложности, поскольку платить приходилось только картой международных платежных систем. Теперь процедура проще и быстрее», — говорится в сообщении, опубликованном Ethiopian Airlines.

Отмечается, что стоимость визы — 52 доллара за однократную со сроком до 30 дней, 72 доллара, если визит планируется в течение 90 дней.

Ранее сообщалось, что Росавиация предлагает перевозчикам организовать прямое воздушное сообщение со странами Африки и Непалом.