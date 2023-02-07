Москва, 7 февраля, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о получении колотых ран ребёнком из Новокубанска Краснодарского карая. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба СК РФ.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«5 февраля 2023 года из города Новокубанска в лечебное учреждение Армавира был доставлен малолетний мальчик с непроникающим колото-резаным повреждением в области грудной клетки», — говорится в сообщении.

По данным следователей, рана была получена ребёнком дома во время ужина. Его родители вызвали скорую помощь. Мальчика госпитализировали, врачи сообщают, что угроз жизни и здоровью нет.

Сообщается, что Бастрыкин поручил доложить о том, как идёт расследование, и об обстоятельствах того, как была получена травма.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ходе конфликта между двумя ученицами пятого класса лицея №10 в городе Химки одна из его участниц нанесла другой множество ударов холодным оружием.