Молдавия, , 17:28 — REGNUM На сегодняшний день причин для продления режима чрезвычайного положения в Молдавии нет. Так считают члены оппозиционной партии «Шор».

Марина Таубер © DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

Читайте также: В Молдавии продлили режим ЧП из-за кризиса в энергетике

Представители оппозиции пояснили, что изначально режим ЧП вводился из-за проблем в энергетике, а также для возможности оказания оперативной помощи беженцам с Украины, но в настоящее время оба этих вопроса отчасти урегулированы. В этой связи оппозиционеры оспорили это решение в Конституционном суде Молдавии.

«Сегодня (7 февраля. ― Прим. ИА REGNUM) вместе с коллегами по партии «Шор» мы подали обращение в Конституционный суд. Мы не видим причин для продления режима ЧП, есть много юридических аргументов в пользу того, что это решение нарушает принципы разделения власти в стране», ― пояснила вице-председатель политсилы Марина Таубер.

Оппозиция считает, что комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая во время режима ЧП может принимать решения в обход парламента, превышает свои полномочия и пытается подменить собой все ветви власти, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧП из-за кризиса в энергетике Молдавии действует с конца 2021 года. В декабре 2022 года парламент Молдавии одобрил продление ещё на 60 дней режима чрезвычайного положения. В пользу инициативы проголосовали 55 депутатов, представляющих проевропейскую Партию действия и солидарности. Оппозиционные фракции бойкотировали это заседание в знак протеста.

Начиная с 4 февраля, этот режим в стране было решено продлить ещё на два месяца. Однако парламентская оппозиция выступала против этого решения.