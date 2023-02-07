Бамако, 7 февраля, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Власти Мали перестали сотрудничать с Францией, так как это не отвечало национальным интересам африканской страны. Об этом 7 февраля заявил глава МИД Мали Абдулайе Диоп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Бамако.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Встреча главы МИД Мали Абдулайе Диопа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Бамако. Мали

«Что касается Франции, то все выводы были нами сделаны. Это сотрудничество не отвечало чаяниям малийского народа», — сказал он.

Также Диоп уточнил, что целью властей Мали является развитие автономных и независимых способностей своей страны для защиты её целостности, что они на данный момент способны сделать.

Кроме того, глава МИД африканской республики указал, что всем желающим вести с ней сотрудничество странам необходимо соблюдать «принцип суверенитета Мали, а также принцип свободы выбора нужного партнёра».

«Они должны уважать наши интересы, это должно быть искреннее партнерство, которое не вело бы к разжиганию розни между частями нашего общества. Это касается всех стран — не только Франции, но и любых других стран, которые хотят с нами сотрудничать», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия наблюдает негативную реакцию со стороны стран Запада на укрепление своих отношений с Мали.