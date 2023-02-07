Вашингтон, , 17:24 — REGNUM Соединённые Штаты Америки существенно нарастили экспорт в Россию в течение всего одного месяца 2022 года. За декабрь показатель поставки товаров в РФ составил 112,8 млн долларов, тогда как месяцем ранее он составлял 62,6 млн долларов. Такие данные приводит РИА Новости на основании американской статистики.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

Что касается импорта из России в США, то и по этому показателю отмечается прирост, хотя и не такой существенный — с 594,3 млн долларов до 638,4 млн долларов.

Между тем, несмотря на рост показателей внешнеэкономической деятельности между США и РФ, аналитики отмечают, что добиться результата уровня декабря 2021 года из-за санкций, не удается. На тот период времени американский экспорт в Россию составил 547,3 млн долларов, а импорт достиг почти 1,9 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года доля США в общем обороте внешней торговли России за год возросла с 4,2% до 4,4%.