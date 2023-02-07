Вашингтон, 7 февраля, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки существенно нарастили экспорт в Россию в течение всего одного месяца 2022 года. За декабрь показатель поставки товаров в РФ составил 112,8 млн долларов, тогда как месяцем ранее он составлял 62,6 млн долларов. Такие данные приводит РИА Новости на основании американской статистики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Что касается импорта из России в США, то и по этому показателю отмечается прирост, хотя и не такой существенный — с 594,3 млн долларов до 638,4 млн долларов.

Между тем, несмотря на рост показателей внешнеэкономической деятельности между США и РФ, аналитики отмечают, что добиться результата уровня декабря 2021 года из-за санкций, не удается. На тот период времени американский экспорт в Россию составил 547,3 млн долларов, а импорт достиг почти 1,9 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года доля США в общем обороте внешней торговли России за год возросла с 4,2% до 4,4%.