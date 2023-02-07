Киев, 7 февраля, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Депутатам от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» следует сложить мандаты, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада

Призвав депутатов от ОПЗЖ сложить мандаты и сделать таким образом «правильный выбор», Арахамия уточнил: «Это касается всех — как их идеологических сторонников, так и тех, кто скорее сильно ошибся с политическим выбором».

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Напомним, на Украине ОПЗЖ после начала Россией спецоперации была объявлена запрещённой. Мандаты уже сложили несколько депутатов партии. Её лидер Виктор Медведчук был лишён депутатских полномочий в январе 2023 года.