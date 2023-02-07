Гаага, Нидерланды, , 17:18 — REGNUM Международный суд ООН в Гааге продлил срок подачи возражений России на иск Украины от 2017 года о расовой дискриминации. Об этом сообщается в постановлении суда.

Штаб ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно полученной информации, суд продлил до 10 марта 2023 года срок подачи возражений со стороны России по делу о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, иск против России в Международный суд ООН подала Украина в январе 2017 года с требованием признать «нарушающими» действия России в Донбассе и в Крыму.