Москва, 7 февраля, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Один из основателей российской группы «Гуляй поле» Владимир Бойко скончался в возрасте 60 лет. Об этом 7 февраля сообщил «Московскому комсомольцу» другой создатель коллектива Юрий Городецкий.

Цитата из видео с канала Группа Гуляй Поле. Владимир Бойко.

«Он умер вчера. Оторвался тромб», — сказал музыкант журналистам.

Городецкий сообщил, что около пяти лет назад уже был случай, когда Бойко едва не умер, но тогда его спасли врачи. Второй раз так не получилось.

«Его обнаружили с телефоном в руке. Но неизвестно, кому он пытался позвонить. Может быть, мне, а может быть, хотел вызвать скорую», — рассказал Городецкий.

Бойко и Городецкий познакомились на репетициях агитбригады Кубанского госуниверситета в 80-е ХХ века. Они начали вместе записывать первые песни в 1989 году и основали группу. Музыканты играли в разных жанрах, в том числе исполняли рок-музыку, авторские и народные песни.