Париж, 7 февраля, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Намерение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите Евросоюза не только не будет способствовать урегулированию ситуации на Украине, но и, напротив, может привести к его эскалации. Такое мнение высказал французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Он напомнил о предупреждении, озвученном в ходе публичного выступления в Генассамблее генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, о риске грядущей глобальной войны в 2023 году.

«Несколько часов спустя Зеленского приглашают в Брюссель — лучший способ подлить масла в огонь и перейти к тотальной войне!» — написал в Twitter политик.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля генсек ООН Антониу Гутерриш выразил опасение, что мир скатывается к «более широкомасштабной войне». По его словам, перспективы мира продолжают уменьшаться, а вот шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти. При этом генеральный секретарь подчеркнул, что планете необходим мир «в соответствии с Уставом ООН и международным правом».

Напомним, в тот же день официальный представитель главы Евросовета Баренд Лейтс сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение посетить саммит ЕС, который пройдёт с 9 по 10 февраля в Брюсселе. Такое предложение поступило от председателя Европейского совета Шарля Мишеля. На внеочередном саммите объединения планируется обсудить ситуации на Украине и экономические проблемы ЕС.