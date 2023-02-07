Белград, 7 февраля, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Сербия планирует расширить технические возможности для поставок в Венгрию азербайджанского газа. Об этом заявила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Ожидается, что Сербия сможет размещать до 500 млн кубометров газа в венгерских хранилищах при подготовке к новому отопительному сезону.

«Хотим увеличить инфраструктурные мощности в Сербии, вкладывать еще больше в газовую инфраструктуру», — сказала Дубравка Джедович.

По словам сербского министра, объемы газа из Азербайджана, как ожидается, обеспечат снабжение Сербии, Венгрии и других стран.

Напомним, в феврале 2023 года главы Сербии и Болгарии открыли на болгарской территории строительство соединительного газопровода для поставок топлива из Азербайджана и Греции.