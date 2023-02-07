В Запорожье упал легендарный 700-летний дуб
Мелитополь, 7 февраля, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Легендарный 700-летний дуб погиб в Запорожье. О том, что дерево упало, написал 7 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, под этим деревом Богдан Хмельницкий собирал своё войско в 1648 году. Здесь же было написано письмо турецкому султану кошевым атаманом Запорожской сечи Иваном Сирко.
Рогов утверждает, что немцы во время Великой Отечественной войны хотели отправить этот дуб в Германию. «Всё преодолел исполин, но не смог пережить очередную Руину (гражданскую войну. — Прим. ИА REGNUM), начавшуюся в 1991 году так называемой «Незалэжностью», — пишет Рогов.
Местный активист Александр Притула, который с 2006 года заботился о судьбе дерева, сообщил, что его необходимо было кронировать, но этого не дали сделать, сообщает телеграм-канал «Политика страны».