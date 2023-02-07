Донецк, 7 февраля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Один из авторов военной доктрины США «Шок и трепет» Харлан Ульман считает, что НАТО продолжает поддерживать Украину с целью ослабления военной мощи Российской Федерации.

(сс) Mass Communication Specialist 1st Class Jaima Fogg, U. S. Navу Харман Ульман.

«Украинские лидеры уверены, что с большей военной помощью Запада они смогут переломить ситуацию, а может, даже и захватить Крым, но Пентагон смотрит на это со скептицизмом», — цитирует Ульмана издание The Hill 7 февраля.

По мнению политолога, США и НАТО на данный момент не обладают возможностями по современной поставке, чтобы до конца года изменить ситуацию.

О поставках немецких (Leopard), американских (Abrams) и британских (Challenger) танков было объявлено в январе. В военной помощи Украине примут участие США, Испания, Португалия, Нидерланды, Великобритания, Германия, Норвегия, Польша и Финляндия.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что в Киеве понимают невозможность победить России военным путем.