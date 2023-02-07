NYT: ВСУ несут тяжёлые потери в ходе боёв с ВС России под Артёмовском

Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Вооружённые формирования Украины под городом Артёмовском несут тяжёлые потери в боях с российскими военными. Об этом 7 февраля сообщает американская газета The New York Times.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В публикации отмечается, что в одном из находящихся рядом с фронтом госпиталей около Артёмовска морг забит телами украинских военных в белых полиэтиленовых пакетах.

Также указывается, что в другом госпитале носилки с ранеными солдатами режима Киева стоят даже в коридорах, а поток привозящих их машин скорой помощи не прекращается фактически ежедневно.

Кроме того, военные ВСУ пожаловались американскому изданию, что российские силы превосходят их по численности и оснащённости оружием.

Как передавало ИА REGNUM, ранее из данных Минобороны РФ стало известно, что к 349-му дню наступательный характер специальной военной операции на Украине проявился сразу по нескольким направлениям.