Москва, , 17:04 — REGNUM В 2022 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» девять регионов РФ смогли обновить подвижной состав предприятий общественного транспорта. В рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» 353 новых автобуса и троллейбуса отправлены в Новосибирскую, Челябинскую, Нижегородскую, Пермскую, Сочинскую, Курскую, Астраханскую, Улан-Удэнскую и Брянскую городские агломерации.

Брянская агломерация. Троллейбусы © Министерство транспорта Российской Федерации

Как правило, новые автобусы, троллейбусы и трамваи выходят на городские магистральные маршруты, которые приведены к нормативу, в том числе по национальному проекту. Таким образом, дорожно-транспортная инфраструктура в городских агломерациях обновляется комплексно.

По мнению члена Общественной Палаты РФ, зампреда Общественного совета при Минтрансе России Ильи Зотова, самая главная задача — создать народную программу развития транспорта, чтобы обновление транспорта происходило не только в крупных городах, но и в большом количестве малых городов и сельских территорий.

«Важно, чтобы новый транспорт приходил вместе с комплексными изменениями», — подчеркнул общественный деятель.

Сочинская агломерация. Автобусы © Министерство транспорта Российской Федерации

С 2020 по 2021 год по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» в 18 городских агломераций поступило 1131 транспортное средство. В 2022 году свои автопарки обновили еще девять городов. Их перечень был утвержден Минтрансом России по итогам конкурсного отбора.

Среди критериев отбора ― наличие утвержденных документов транспортного планирования, соблюдение расписания, наличие бесконтактных систем оплаты проезда, организация выделенных полос для движения общественного транспорта и ряд других показателей.

Так, в 2022 году в Брянск поступили 14 новых троллейбусов марки «Адмирал» и два троллейбуса марки «Авангард». Обновление парка позволит существенно улучшить качество обслуживания пассажиров на городских муниципальных маршрутах. Низкопольные вместительные машины удобны, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Новые современные троллейбусы курсируют на одном из самых протяженных маршрутов Брянска — № 14т «ЮрФак БГУ — 10-й Микрорайон». Он соединяет два городских района ― Советский и Бежицкий.

«Брянск — уникальный город. В 1956 году Брянск и Бежица были объединены. Бежица стала районом увеличившегося города. Так что расстояния у нас большие. С радостью я узнала, что 14 новых троллейбусов «Адмирал» будут ходить по маршруту № 14т — из Советского района в Бежицкий. Чем больше будет троллейбусов на линии, тем лучше. Очень вместительные и красивые», ― рассказала жительница Бежицкого района Брянска Анна Овчинникова.

Отмечают горожане и экологическое преимущество нового транспорта.

«Замечательно, что руководство Брянской области не отказалось от троллейбусов. Они не загрязняют воздух, ездят быстро и перемещаться в них комфортно. Знаю, что в Брянске полностью обновят троллейбусный парк, и очень рад этому», ― говорит житель Советского района Брянска Илья Миронов.

В течение следующих двух лет в Брянск поставят еще 27 новых троллейбусов по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В Уфу уже в новом 2023 году поступили 35 новых автобусов «НЕФАЗ» большой вместимости. Они будут обслуживать городской маршрут № 75.

«Мы планомерно улучшаем качество пассажирских перевозок. Если сравнивать общественный транспорт Уфы четыре года назад и сейчас — это абсолютно разные уровни обслуживания горожан», — прокомментировал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Сочинская агломерация. Автобусы © Министерство транспорта Российской Федерации

Всего в 2023 и 2024 годах город получит по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ещё порядка 80 автобусов для обслуживания городских маршрутов. Автобусы работают на газомоторном топливе. Их оборудовали информационными табло, спутниковой навигацией, камерами наблюдения за салоном, тахографами, USB-портами для зарядки электронных устройств. Также в автобусах есть аппарели и специальные места для инвалидных колясок.

Эксперты отмечают, что тенденция на развитие транспорта на сжиженном природном газе, скорее всего, сохранится.

«Российский рынок транспорта на газомоторном топливе в последние годы динамично развивается на фоне активной государственной поддержки. В нашей стране большие запасы газа, постоянно расширяется сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Кроме того, газ является одним из наиболее экологичных видов топлива. Поэтому тенденция на развитие сжиженного природного газа в России, скорее всего, сохранится и в будущем, и большинство российских городов смогут перейти на газомоторный общественный транспорт», — пояснил ИА REGNUM автомобильный эксперт, глава автомобилестроительного инвестиционно-производственного холдинга Алексей Бакулин.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны более комфортными и безопасными. В общей сложности с 2020 по 2022 год по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» регионы получили 1484 автобуса, троллейбуса и трамвая.