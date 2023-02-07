Москва, , 17:00 — REGNUM Строительные работы АЭС «Пакш-2» в Венгрии, которые будет проводит Росатом, как и планировалось ранее, начнутся в 2024 году. Об этом 7 февраля сообщил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Алексей Лихачев. Council.gov.ru

«Первый бетон по срокам [зальют] в следующем году… Этап разворота на стройку и выхода на вторую фазу в нашем понимании уже предрешён», — сказал Лихачев, отвечая на вопрос о сроках начала работ.

Он добавил, что сроки строительства АЭС можно будет сократить, если это потребуется заказчику. Пока планируется действовать согласно условиям контракта.

Напомним, в Венгрии действует единственна АЭС «Пакш», построенная ещё в 1974 году. В 2014 году Венгрия и Россия согласовали строительство новой станции.

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