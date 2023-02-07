Тверь, , 16:50 — REGNUM В 2023 году программа поддержки школьных инициатив впервые будет реализована в образовательных учреждениях всех 40 муниципалитетов Тверской области. Предполагается, что в программу войдут минимум по одному проекту от каждой территории. Вопрос был рассмотрен на заседании правительства Тверской области, которое сегодня, 7 февраля, провел губернатор Игорь Руденя.

В программу поддержки школьных инициатив Тверской области вошли 24 городских и муниципальных округа. Пресс-служба правительства Тверской области

«Целью программы является не только реализация важных проектов, но и формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи основ грамотного и ответственного финансового поведения, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы», — считает Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в 2022 году в программу поддержки школьных инициатив вошли 24 городских и муниципальных округа. Было реализовано 40 школьных идей — химическая лаборатория в школе №43, теплица в школе №52 Твери, «Библиотека нашей мечты» в Андреапольской СОШ №3, лаунж-зона в Лесной СОШ и другие инициативы по благоустройству школьных столовых, актовых залов, дворов, игровых и спортивных зон, пространств для отдыха, реализации выставочных проектов.

Программа поддержки школьных инициатив была запущена в Тверской области в 2021 году после обращения юнкора газеты «Вышневолоцкая правда» Марии Козляковой к губернатору Игорю Рудене на итоговой пресс-конференции.

Пилотной территорией для реализации программы стал Вышневолоцкий городской округ. Идеи ребят по обустройству образовательных учреждений и пришкольных территорий были реализованы в гимназии №2, школе в поселке Горняк, школе №19.