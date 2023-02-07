Лавров заявил о дискредитации себя Международным уголовным судом

Москва, , 16:43 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Международный уголовный суд себя дискредитировал, а эксперты ООН не наделены полномочиями проводить расследования военных преступлений.

Здание Международного уголовного суда в Гааге © Владимир Астапкович/РИА Новости

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в статут Международного уголовного суда были записаны полномочия по военным преступлениям. При этом для стран, которые к этому статуту присоединились, «решения Международного уголовного суда должны исполняться», заметил Лавров. Однако у экспертов ООН нет полномочий проводить расследование военных преступлений.

«Международный уголовный суд во многом себя уже сильно дискредитировал, но в ООН ни один эксперт не может взять и сказать: «Я вот изучаю военные преступления или провожу какое-либо расследование», — цитирует РИА Новости главу российского МИД.

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Напомним, о том, что Международный уголовный суд (МУС) дискредитировал себя, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял и раньше. Так, в марте 2021 года он высказал мнение, что МУС демонстрирует политическую ангажированность, непрофессионализм и непонимание норм международного права, чем заработал себе плохую репутацию.