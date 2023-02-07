Дамаск, , 16:38 — REGNUM Президент Египта Абедль Фаттах ас-Сиси в рамках телефонного разговора с президентом Сирии Башаром Асадом выразил свои соболезнования в связи с погибшими из-за землетрясений 6 февраля.

Абдель Фатах ас-Сиси © Сергей Гунеев/РИА Новости

«В ходе телефонного разговора президент выразил искренние соболезнования в связи с жертвами разрушительного землетрясения, произошедшего вчера, 6 февраля, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в тексте, распространенном канцелярией египетского президента.

Отметим, что этот телефонный разговор президентов Египта и Сирии стал первым общением лидеров двух стран с момента прихода к власти ас-Сиси в 2014 году.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения на северо-западе Сирии возросло до 812 человек.

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