Москва, 7 февраля, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Международные резервы Российской Федерации на февраль 2023 года составили $597,035 млрд, что на 2,59% выше показателя января, следует из материалов ЦБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Согласно полученным данным, на 1 февраля 2022 года международные резервы России составляли $630,207 млрд.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что из-за антироссийских санкций замороженными оказались около $300 млрд золотовалютных резервов России.

Напомним, международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении ЦБ РФ и российского правительства, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.