Москва, 7 февраля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России передало посольству США в РФ ноту с требованием соблюдать российские законы и не вмешиваться в дела Москвы. Об этом 7 февраля сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Посольство США в Москве

По данным журналистов, в обращении говорится, что ранее российское министерство неоднократно направляло предупреждения сотрудникам посольства, в том числе в декабре 2022 года.

«Американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания», — говорится в ноте МИД РФ.

Кроме того, в российском министерстве обвинили дипломатов из США в распространении фейков о Вооружённых силах РФ, подчеркнув, что в России это является уголовным преступлением.

Также американских дипломатов предупредили, что их будут высылать из России при попытках вербовать «агентов влияния» и в случае подстрекательства к антигосударственной деятельности.

Отмечается, что новому послу США в РФ Линн Трейси уже сделали «жёсткое представление» и потребовали соблюдать действующие в России законы.

Напомним, Трейси прибыла в Москву в качестве посла США 30 января. Ранее она была послом в Армении.