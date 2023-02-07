Химки, Московская область, 7 февраля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Состояние пострадавшей в результате ножевых ранений в лицее города Химок школьницы оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщили 7 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Нападение с ножом

«Состояние оценивается как крайне тяжелое. Пациентка госпитализирована, медицинская помощь оказывается в полном объеме», — заявили в ведомстве.

Напомним, в ходе конфликта между двумя ученицами пятого класса лицея №10 в городе Химки одна из его участниц нанесла другой множество ударов ножом. С полученными ранениями 11-летнюю девочку госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетней и халатности должностных лиц учебной организации.