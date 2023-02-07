Москва, 7 февраля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Академик и почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин высказался на тему госпитализации фигуриста Романа Костомарова с последующей ампутацией двух стоп спортсмена.

Алексей Филиппов/ИТАР-ТАСС Роман Костомаров

«Не могу дистанционно выносить вердикт, не зная всей ситуации и нюансов, ориентируясь на информацию из СМИ. Знаю одно — в наше время можно в каких-то случаях обойтись без ампутации. <…> У нас есть достижения в этом [терапевтическом. — Ред.] направлении, и не учитывать их неправильно», — высказался академик в интервью «Спорт-Экспресс» 7 февраля.

При этом Савелов-Дерябин предположил, что в Министерстве здравоохранения недостаточно серьезно относятся к терапевтическим методам, но также и отметил, что ампутация является единственным выходом в случае сепсиса.

Ранее сообщалось, что врачи были вынуждены ампутировать обе стопы госпитализированного Костомарова, чтобы спасти жизнь спортсмена. Отмечается, что на данный момент организм фигуриста идет на поправку.