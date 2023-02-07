Москва, 7 февраля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. В Крыму может произойти землетрясение, сравнимое с сейсмической активностью, зафиксированной 6 февраля в Турции. Такое предположение на пресс-конференции 7 февраля сделал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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Эксперт пояснил, что полуостров входит в тот же сейсмический пояс.

«Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция. Повторение подобного события в Крыму принципиально возможно», ― цитирует РИА Новости главного научного сотрудника.

Как сообщало ИА REGNUM, серия землетрясений различной магнитуды до 7,7 с эпицентром подземных толчков в 30 километрах от Газиантепа произошла 6 февраля на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш и затронула десять провинций с общим населением около 13 миллионов человек. По последним данным, число погибших возросло до 3549, ещё 22 168 человек получили ранения и травмы.

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