Барнаул, 7 февраля, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Члены экипажа и пассажиры авиарейса Москва — Барнаул смогли скрутить нетрезвого дебошира, пытавшего во время полёта проникнуть в кабину пилотов и ударившего по лицу бортпроводника, который после посадки был задержан сотрудниками полиции. Об этом 7 февраля рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Наталья Селиверстова/РИА Новости В салоне самолета

«Предварительно установлено, что во время полета нетрезвый мужчина покинул свое место и начал ходить по салону, намереваясь пройти к кабине пилотов. Он вёл себя агрессивно, мешал работе экипажа, провоцировал конфликты с окружающими, ударил бортпроводника по лицу», — приводит её слова «МВД Медиа».

Также Волк уточнила, что из-за неадекватного поведения мужчины пассажиры и члены экипажа ограничили его передвижения, а по прилёту в Барнаул дебошир отказался подчиниться требованиям сотрудников транспортной полиции, в результате чего он был с применением спецсредств задержан и доставлен в дежурную часть Алтайского линейного управления МВД РФ.

«Проведённым медицинским освидетельствованием у пассажира установлено алкогольное опьянение», — добавила официальный представитель МВД России.

Кроме того, она отметила, что в отношении задержанного были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.1 (Мелкое хулиганство) и 20.21 («Появление в общественном месте в состоянии опьянения») КоАП РФ, а также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»).

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