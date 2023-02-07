Экономист Митрахович назвал причины решений ЕС по потолку цен на нефтепродукты

Москва, , 16:48 — REGNUM Исключение Евросоюзом из потолка цен двух видов нефтепродуктов, получаемых из российской нефти, означает, что ЕС сквозь пальцы будет смотреть на схему своей санкционной политики в отношении России. Об этом ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Евросоюз понимает, что найти замену российским нефтепродуктам гораздо сложнее, чем найти замену российской нефти, — заметил эксперт. — Нефть — более глобальный и универсальный товар, более однотипный. Есть разница в физико-химических свойствах разных сортов, но это более-менее преодолимая проблема. А конкретные нефтепродукты найти достаточно сложно. Поэтому Евросоюз и будет «с полузакрытыми глазами» на последовательность и содержательность своего санкционного курса в отношении России».

Действовало эмбарго на поставку морским путем — для всех нефтепродуктов из России, указал Митрахович. «Но теперь с помощью европейских компаний проще возить эти нефтепродукты, например, из России в Индию и даже в Европу. По факту, ЕС и на другие аспекты этой санкционной политики (например, на своповые операции) будет смотреть сквозь пальцы», — отметил эксперт.

Митрахович считает, что Евросоюз заинтересован в том, чтобы из Турции, Индии и Китая шёл дизель, который либо изготовлен из российской нефти в этих странах, либо который «перегрузили или пропустили через минимальную переработку и сказали, что теперь это дизель, который изготовлен не в России».

Потолок цен, введённый Европейским союзом, не будет распространяться на всю российскую нефть. Из правила предусмотрены два исключения. Об этом говорится в разъяснениях Еврокомиссии (ЕК), опубликованных на её сайте. В документе уточняется, что ограничения не коснутся двух видов нефтепродуктов. Предельная цена не будет применяться в случае, если российский нефтепродукт будет переработан в третьей стране «путём смешивания с продуктом происхождения из другой страны, в результате чего получается иной продукт». Тогда российский нефтепродукт больше не будет считаться продуктом российского происхождения.