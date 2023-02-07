Москва, 7 февраля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Исключение Евросоюзом из потолка цен двух видов нефтепродуктов, получаемых из российской нефти, означает, что ЕС сквозь пальцы будет смотреть на схему своей санкционной политики в отношении России. Об этом ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Евросоюз понимает, что найти замену российским нефтепродуктам гораздо сложнее, чем найти замену российской нефти, — заметил эксперт. — Нефть — более глобальный и универсальный товар, более однотипный. Есть разница в физико-химических свойствах разных сортов, но это более-менее преодолимая проблема. А конкретные нефтепродукты найти достаточно сложно. Поэтому Евросоюз и будет «с полузакрытыми глазами» на последовательность и содержательность своего санкционного курса в отношении России».

Действовало эмбарго на поставку морским путем — для всех нефтепродуктов из России, указал Митрахович. «Но теперь с помощью европейских компаний проще возить эти нефтепродукты, например, из России в Индию и даже в Европу. По факту ЕС и на другие аспекты этой санкционной политики (например, на своповые операции) будет смотреть сквозь пальцы», — отметил эксперт.

Митрахович считает, что Евросоюз заинтересован в том, чтобы из Турции, Индии и Китая шёл дизель, который либо изготовлен из российской нефти в этих странах, либо который «перегрузили или пропустили через минимальную переработку и сказали, что теперь это дизель, который изготовлен не в России».

Потолок цен, введённый Европейским союзом, не будет распространяться на всю российскую нефть. Из правила предусмотрены два исключения. Об этом говорится в разъяснениях Еврокомиссии (ЕК), опубликованных на её сайте. В документе уточняется, что ограничения не коснутся двух видов нефтепродуктов. Предельная цена не будет применяться в случае, если российский нефтепродукт будет переработан в третьей стране «путём смешивания с продуктом происхождения из другой страны, в результате чего получается иной продукт». Тогда российский нефтепродукт больше не будет считаться продуктом российского происхождения.