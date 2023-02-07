В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу

Харьков, Украина, , 16:21 — REGNUM Воздушная тревога объявлена во второй половине дня 7 февраля в трёх украинских регионах.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

В 15:52 мск воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области, в 15:53 мск — в Полтавской и Харьковской областях.

Напомним, утром 7 февраля воздушная тревога была объявлена в вышеуказанных регионах, а также в Кировоградской области.

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