Харьков, Украина, 7 февраля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена во второй половине дня 7 февраля в трёх украинских регионах.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В 15:52 мск воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области, в 15:53 мск — в Полтавской и Харьковской областях.

Напомним, утром 7 февраля воздушная тревога была объявлена в вышеуказанных регионах, а также в Кировоградской области.