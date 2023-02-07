В трёх регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
Харьков, Украина, 7 февраля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена во второй половине дня 7 февраля в трёх украинских регионах.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
В 15:52 мск воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области, в 15:53 мск — в Полтавской и Харьковской областях.
Напомним, утром 7 февраля воздушная тревога была объявлена в вышеуказанных регионах, а также в Кировоградской области.