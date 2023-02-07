Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку

Донецк, , 16:09 — REGNUM Кировский район Донецка, а также Зайцево и Новобахмутовка были обстреляны вооружёнными формированиями Украины. Об этом 7 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрелы Зайцево со стороны ВСУ были зафиксированы в 12:50 (совпадает с мск) и 13:16, и во время них по населённому пункту было выпущено пять и четыре снаряда калибра 152 мм соответственно.

Также указывается, что в 14:40 украинские войска выпустили шесть мин калибра 120 мм по Новобахмутовке, а в 15:00 и в 15:55 — два и четыре снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооружённых формирований Украины пострадали, согласно предварительным данным, пять мирных жителей.