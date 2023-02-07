Луганск, , 16:10 — REGNUM В ходе спецмероприятий в ЛНР росгвардейцы изъяли тысячи единиц оружия и боеприпасов производства стран НАТО, сообщили 7 февраля в пресс-службе Росгвардии.

ПТУР NLAW © Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

В частности, обнаружены гранатомёты Anti-Tank C90-RB (M3) испанского производства и шведско-британские ПТУР NLAW.

Кроме того, изъяты снаряды к реактивным системам залпового огня, мины и артиллерийские снаряды. Обнаружены также ручные гранаты, свыше 11 тысяч патронов к стрелковому оружию и примерно 40 кг взрывчатых веществ.

Уточняется, что боеприпасы были найдены в ряде точек, включая оставленные ВСУ позиции, заброшенные строения, также оружие найдено в лесу.

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