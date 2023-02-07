Лавров сообщил, что Россия продолжит повышать боеспособность Вооружённых сил Мали

Бамако, , 16:27 — REGNUM Россия поставила Мали военную авиационную технику, благодаря которой вооружённые силы республики провели серию успешных антитеррористических операций. Об этом 7 февраля сообщил на брифинге в ходе визита в Мали глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако. Мали © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Он отметил, что Россия продолжит помогать Мали в экономической и гуманитарной областях, а также поможет в военной сфере.

«Будем продолжать оказывать необходимую поддержку … в решении задач повышения боеспособности Вооружённых сил Мали, подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», — сказал Лавров.

Стоит отметить, что Россия в конце 2022 года, а также в январе 2023 года передала Мали самолёты Су-25 и вертолёты Ми-8. Данные о количестве переданных единиц не сообщаются.

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