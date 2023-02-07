Тверь, , 16:09 — REGNUM Подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья в Тверской области в 2023 году рассмотрена на заседании регионального правительства, которое сегодня, 7 февраля, провел губернатор Игорь Руденя.

Паводок Марина Каширская © ИА REGNUM

Глава региона отметил: ключевая задача в период половодья — обеспечение безопасности граждан, объектов экономики, инфраструктуры и социальной сферы. Также Игорь Руденя подчеркнул важность совместной работы и оперативного взаимодействия всех ведомств в вопросах повышения и понижения уровня воды в водоёмах.

«Министерству природных ресурсов и экологии региона совместно с Главным управлением МЧС по Тверской области, другими коллегами при поддержке администраций муниципалитетов необходимо обеспечить полную готовность группировки сил и средств, своевременное получение информации об уровне воды в реках, озёрах и водохранилищах и его оперативное регулирование, — сказал Игорь Руденя. — Вторая часть работы — поддержание необходимого уровня воды в водоемах для нашей экологии — рыбохозяйственного комплекса, а также для обеспечения пожарной безопасности».

На территории региона расположено свыше 800 рек, 1769 озёр, 13 крупных водохранилищ. Наибольший риск подтопления существует в Осташкове и Максатихе, умеренный — в Андреаполе, Пено, Торопце, Белом, Западной Двине, Нелидово, Жарковском, Калининском районе. В регионе начались проверки готовности гидротехнических сооружений (ГТС) к пропуску весеннего паводка. Также для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС реализуются мероприятия по их капитальному ремонту за счёт средств федерального бюджета.

Мониторинг паводковой обстановки на территории Верхневолжья проводится с помощью 22 гидрологических постов, на девяти из которых установлены комплексы контроля, позволяющие автоматически определять критический уровень воды и проводить экстренное оповещение населения. В состав группировки сил и средств, которые при необходимости будут работать в местах подтоплений, включено более 7500 человек, свыше 2600 единиц различной техники. Взаимодействие всех ответственных ведомств обеспечивает центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области.

Министерству транспорта региона и главам муниципалитетов также поручено установить постоянный контроль за состоянием дорожной сети и систем водоотвода, при необходимости оперативно провести работы по их очистке и ремонту. В Тверской области насчитывается более 1200 мостов, почти 32 тыс. водопропускных сооружений. В рамках подготовки к безаварийному прохождению половодья ведется расчистка водопропускных труб, элементов водоводов. Данные ежесуточного мониторинга состояния дорог и мостов направляются в ГУ МЧС России по Тверской области и Дорфонд региона.