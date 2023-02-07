Бамако, 7 февраля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Бывшие метрополии должны понимать, что мир изменился. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Мали.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Лавров

«Мы считаем с нашими малийскими друзьями, с подавляющим большинством других африканских стран, что бывшим метрополиям необходимо забывать о том, как они захватывали и эксплуатировали эти территории», — заявил глава МИД РФ.

По словам Сергея Лаврова, бывшие метрополии должны привыкать к тому, что мир изменился. Глава МИД РФ отметил, что экс-метрополии должны уважать принятые на универсальной основе решения и, «знать свое место» в нынешнем формате развития международных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, на повестке визита главы МИД России в Мали вопросы, представляющие взаимный интерес, включая военные связи Москвы и Бамако и поставки российской пшеницы.

Подробнее в материале: Лавров в ходе визита в Мали обсудит военно-технические связи с Бамако