Политолог Корнилов: для США «корейский сценарий» раздела Украины не будет неприемлемым

Москва, , 16:21 — REGNUM Власти Венгрии фактически намекали на то, что сценарий раздела или распада Украины может быть приемлемым, — когда вели речь о «ничейных землях», сказал ИА REGNUM политолог и историк Владимир Корнилов.

Владимир Корнилов. (сс) putnik

Так он прокомментировал заявление Алексея Арестовича, бывшего внештатного советника офиса украинского президента, о том, что Украина после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий» раздела страны. При этом украинский аналог «Южной Кореи» должен получить гарантии Запада. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину «ничейной землей» и сравнил ее с Афганистаном.

Понятно, что в настоящее время ни одно государство в мире не заявит официально о том, что оно хочет такого раздела, заметил Корнилов. «Германия и Франция формально тоже не готовы разговаривать об этом. Но тем не менее мы видим, что позиции лидеров Германии, Франции и Италии всегда были нацелены на то, чтобы искать хоть какие-то компромиссы», — рассуждает политолог.

«Даже Вашингтон может закрыть глаза на формальный раздел Украины и действовать по принципу, по которому США действовали в отношении Прибалтийских республик, когда те находились в составе Советского Союза», — считает Корнилов. США де-юре не признавали вхождение Прибалтики в состав СССР в 1940 году, но на фактические отношения Москвы и Вашингтона этот факт никак не повлиял.

Категорическими противниками разделения Украины по «корейскому сценарию», по мнению Корнилова, будут Великобритания, претендующая на покровительство Киеву и «пока не настроенная на компромисс», а в рамках ЕС — те же страны Прибалтики, а также Польша. Руководящие круги Польши из партии «Право и справедливость», вопреки распространившимся сообщениям о планах прямой аннексии Западной Украины, на деле заинтересованы в полном контроле над Украиной, полагает эксперт.

О том, что Киеву поступило предложение урегулировать конфликт по корейскому сценарию, в январе заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он утверждал, что информация о «готовности к уступкам» исходит из Москвы для «фиксации положения, которое существует сегодня».

На нынешнее заявление Арестовича о сценарии возможного раздела Украины отреагировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Понятно, что разговоры про «корейский сценарий» — это просто хотелки», — отметил политик в своем Telegram-канале. Примечательно другое, указал Медведев — «в Киеве стеснительно пробросили тезис», что никакой победы в конфликте быть не может, в лучшем случае «раздел на части». По сути, это первый шаг признания сложившихся реалий, заметил Медведев.

В статье, опубликованной 6 февраля The Washington Post отмечается, что в Конгрессе США наблюдается «растущее желание отдать России часть украинской территории, которой та [Россия] добивается».