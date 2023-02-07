Тверь, 7 февраля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Итоги реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области в 2022 году и задачи на 2023-й рассмотрены на заседании правительства региона, которое сегодня, 7 февраля, провел губернатор Игорь Руденя.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Исток Волги. Тверская область

«Для нас в первую очередь важно вовлечь детей и молодёжь в развитие общества, нашей страны, — отметил, открывая заседание, Игорь Руденя. — В полном объёме должны быть выполнены задачи по воспитанию у подрастающего поколения уважения к истории и культуре России, понимания роли православия в формировании ключевых ценностей нашего народа, преемственности трудовых и семейных традиций».

Одним из ключевых направлений работы глава региона назвал военно-патриотическое воспитание молодого поколения. Игорь Руденя подчеркнул, что сегодня тверская молодёжь активно участвует в помощи семьям мобилизованных, в поддержке военнослужащих, выполняющих боевые задания в ходе специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в 2023 году мероприятия стратегии ориентированы на четыре ключевых направления с учётом возраста детей и молодёжи. Одно из основных — воспитание традиционных семейных ценностей и укрепление института семьи. По результатам проведённого среди школьников опроса, больше всего детей проводят досуг совместно с родителями во время выполнения домашних заданий или домашних обязанностей. Меньше времени мамы и папы уделяют детям для прочтения книг или просмотра фильмов.

«Самое главное то, как в семье встречают ребёнка. Можно — какие оценки, что задано, а можно спросить, как прошёл день и какое настроение. Почему ребята так много сидят в интернете — их там слушают. Нам, взрослым, нужно научиться слышать наше подрастающее поколение», — уверен председатель отдела религиозного образования и катехизации Тверской и Кашинской епархии Виталий Симора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Калязин, Тверская область

В стратегию включён ряд мероприятий, направленных на расширение форм взаимодействия ребенка с родителями. Например, в детских садах пройдёт марафон «Читаем вместе» — всех членов семьи задействуют в чтении книг ребенку, после дети будут рисовать запомнившиеся эпизоды. Во всех муниципалитетах будет запущен региональный исследовательский проект «История моей семьи». Предполагается открытие в учреждениях допобразования совместных детско-родительских кружков. организация семейных палаточных лагерей, семейных лыжных походов.

Ещё один приоритет стратегии этого года — воспитание любви к Родине. Так, с марта по декабрь школьники региона примут участие в совместном чтении глав книги Николая Карамзина «История государства Российского». Начнётся реализация двухдневных и однодневных образовательных туров для учеников восьмых классов по посещению Тверского императорского дворца и мультимедийного исторического парка «Россия — моя история».

В Верхневолжье стартует новый проект «Мужское дело», в рамках которого курс начальной военной подготовки пройдут почти 5,5 тысячи старшеклассников и студентов. В план мероприятий включено проведение ежегодного слёта кадетов, конкурса эссе «75 строк о Победе», исторических реконструкций по проекту «История забытых деревень», онлайн-квеста по историческим местам «Город ждет», фестиваля школьных музеев «Без срока давности».

Пресс-служба правительства Тверской области Тверская область

По словам губернатора, в патриотическом воспитании важно использовать возможности российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Необходимо вовлечь его участников в работу по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, участников боевых действий, в поисковое движение, в создание школьных музеев боевой славы. Также нужно привлекать к воспитательной работе участников СВО.

Ключевое направление стратегии — воспитание уважения к человеку труда. По мнению большинства родителей, которые приняли участие в опросе, работа по трудовому воспитанию детей должна вестись совместно — семьёй и школой. Планируется обновление оборудования для уроков труда. Игорь Руденя поручил создать на базе школ региона учебно-производственные комплексы, где каждому ученику 9-11-х классов будет предоставлена возможность получить первые профессиональные навыки. Как подчеркнул глава региона, комплексы должны начать функционировать с 1 сентября 2023 года.

Во все мероприятия стратегии должны быть активно вовлечены семьи с детьми из новых регионов страны, которые в настоящий момент находятся в Тверской области, подчеркнул губернатор.

Стратегия духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области была принята в 2018 году. Совместную работу по ее реализации ведут органы власти, учреждения образования и культуры, Тверская митрополия и общественность. В 2022 году в рамках реализации стратегии в школах введена еженедельная церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ. Для учеников выпущено региональное издание «Государственные символы Российской Федерации и официальные символы Тверской области», обновлены карты страны. В учебных заведениях проходят «Разговоры о важном», онлайн-уроки «Защитники мира», «Страна книг», «Победа народа» и другие.

В прошлом году 34 школам Верхневолжья были присвоены имена героев. В частности, школе №5 Торжка присвоено имя Героя России Василия Клещенко. Также в 40 образовательных организациях реализуется проект «Парта Героя», в 223 учреждениях образования действуют школьные музеи.

В рамках работы по духовно-нравственному воспитанию проводятся образовательные туры по малым городам Тверской области, занятия «Добрый мир», «Моя семья», «Добротолюбие». Верхневолжье — в числе лидеров по выбору учащимися модуля «Основы православной культуры», в школы региона было передано новое учебное пособие по этой дисциплине. В регионе действуют 425 школьных театров. Большое внимание также уделяется физическому воспитанию детей. В учебных заведениях создаются спортивные клубы, открываются новые спортивные секции, реализуется комплекс «Готов к труду и обороне».