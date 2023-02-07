Новосибирск, , 16:31 — REGNUM Мужчину с крупной партией наркотиков задержали на железной дороге в Новосибирской области недалеко от аэропорта. Подозреваемый перевозил более 20 килограмм запрещённых веществ, стоимостью более 100 миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В отслеживании и задержании мужчины участвовало несколько подразделений: наркоконтороль, МВД и транспортная полиция Сибирского федерального округа. Мужчину поймали на одной из станций Западно-Сибирской железной дороги в нескольких километрах от международного аэропорта. Это произошло 26 января, но уголовное дело возбудили только 6 февраля, когда появились результаты экспертизы.

«У задержанного было изъято более 20 килограмм различных наркотических веществ», — рассказал агентству собеседник.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» в особо крупном размере. Теперь оперативники устанавливают других участников наркотрафика. По их данным, задержанный и его подельники распространяли наркотики по всей территории Новосибирской, Иркутской областей и Красноярского края.