Бамако, , 15:56 — REGNUM Россия надеется, что в скором времени начнутся поставки в Мали пшеницы, удобрений и нефтепродуктов и других стратегических товаров из России. Об этом 7 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Бамако.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Многообещающими сферами приложения наших усилий являются и освоение запасов минерального сырья, геологоразведка, энергетика, транспортная и иная инфраструктура, сельское хозяйство», — сказал Лавров.

Согласно заявлению главы МИД России, торговый оборот между Россией и Мали растет, в прошлом году — на 20% с лишним. Однако абсолютными цифрами торгового оборота не довольны обе стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках рабочего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Мали особый акцент сделан на расширении российско-малийской кооперации в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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