Командир «Ахмата» сообщил о подготовке ВСУ второй линии обороны перед отступлением в ЛНР

Москва, , 15:55 — REGNUM Руководство ВСУ готовит вторую линию обороны в Луганской Народной Республике. Это делается, скорее всего, для того чтобы подготовиться к отступлению. Такое мнение высказал командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

Апти Алаудинов chechnya.gov.ru

«Я так думаю, <…> что они должны будут отойти. Готовят они позиции, вторую линию обороны, эшелон готовят», — сообщил Алаудинов.

По его словам, о необходимости отступать понимают и в самих ВСУ. Однако в этот район перебрасываются все новые ресурсы с Харьковского и Херсонского направлений. При этом украинские войска несут большие потери, подчеркнул командир «Ахмата».

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Напомним, ранее Апты Алаудинов сообщил о том, что на стороне ВСУ воюют кадровые военные НАТО.