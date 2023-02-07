Москва, 7 февраля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Руководство ВСУ готовит вторую линию обороны в Луганской Народной Республике. Это делается, скорее всего, для того, чтобы подготовиться к отступлению. Такое мнение высказал командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

chechnya.gov.ru Апти Алаудинов

«Я так думаю, <…> что они должны будут отойти. Готовят они позиции, вторую линию обороны, эшелон готовят», — сообщил Алаудинов.

По его словам, в ВСУ понимают необходимость отступления. Однако в этот район перебрасываются все новые ресурсы с харьковского и херсонского направлений. При этом украинские войска несут большие потери, подчеркнул командир «Ахмата».

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Напомним, ранее Апты Алаудинов сообщил о том, что на стороне ВСУ воюют кадровые военные НАТО.