На реализацию нацпроекта «Культура» в 2023 году из федерального бюджета выделят свыше 50 млрд рублей

Москва, , 15:54 — REGNUM В 2023 году на реализацию национального проекта «Культура» из федерального бюджета будет выделено свыше 50 млрд рублей. Об этом 7 февраля рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в ходе совещание по вопросам реализации названного нацпроекта.

Татьяна Голикова © Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

По словам вице-премьера, слова которой приводит пресс-служба Минкультуры РФ, в 2023 году на реализацию нацпроекта «Культура» из средств федерального бюджета предусмотрено свыше 54 млрд рублей.

«Несмотря на новые вызовы, с которыми столкнулась наша страна в 2022 году, основные задачи, которые мы перед собой ставили на год, были реализованы, и большинство регионов достигло заявленных результатов», — сказала она.

При этом Голикова отметила, что уровень кассового исполнения нацпроекта «Культура» является одним из самых высоких и в 2022 году он был реализован на 99,95%.

В свою очередь, глава Минкультуры РФ Ольга Любимова рассказала о задачах, которые планируется воплотить в ходе реализации этого нацпроекта.

«В текущем году по всей стране планируется построить и капитально отремонтировать еще 242 дома культуры, поставить 54 автоклуба, переоснастить по модельному стандарту 218 муниципальных библиотек, оснастить 316 и реконструировать, капитально отремонтировать 82 региональных и муниципальных музея, оснастить более 313 детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января президент Российской Федерации Владимир Путин в приветствии участникам Международных рождественских образовательных чтений напомнил, что суверенитет государства зависит в первую очередь от сбережения исторической памяти.