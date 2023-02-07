На Украине назначили нового министра внутренних дел
Киев, 7 февраля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Игорь Клименко назначен министром внутренних дел Украины, написал 7 февраля депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём телеграм-канале.
(сс) Enero201
Игорь Клименко
По его словам, депутаты сегодня одобрили кандидатуру Клименко на пост главы украинского МВД. За его назначение проголосовал 321 член парламента.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предшественник Клименко Денис Монастырский погиб 18 января в результате падения вертолёта МЧС в Киевской области.