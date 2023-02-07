Киев, 7 февраля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Игорь Клименко назначен министром внутренних дел Украины, написал 7 февраля депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём телеграм-канале.

(сс) Enero201 Игорь Клименко

По его словам, депутаты сегодня одобрили кандидатуру Клименко на пост главы украинского МВД. За его назначение проголосовал 321 член парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предшественник Клименко Денис Монастырский погиб 18 января в результате падения вертолёта МЧС в Киевской области.