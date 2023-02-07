* * — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, , 16:11 — REGNUM Руководство МГУ приняло решение удалить фотографию Марии Певчих с сайта после скандального интервью Юрию Дудю (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). По информации ИА REGNUM, ранее на сайте социологического факультета было поздравительное письмо в адрес студентки 5-го курса Марии Певчих. Теперь ссылка отображается узнаваемыми цифрами 404 — «страница не найдена».

Мария Певчих (сс) European Commission

В четырехчасовом интервью Юрий Дудь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) продемонстрировал фотографию Марии, взятую с сайта социологического факультета МГУ. Фото сопровождалось поздравительным письмом, в котором сообщалось, что студентка 5-го курса Мария Певчих прошла отбор и займет место главы национальной делегации России на Молодежном форуме Большой восьмерки, который состоялся в 2010 году в Канаде.

Фото Марии Певчих на сайте МГУ Скриншот сайта МГУ (www. socio. msu.ru) ошибкой «404» и подписью «Запрашиваемая вами страница не найдена» Скриншот сайта МГУ (www. socio. msu.ru)

В разговоре с ИА REGNUM декан социологического факультета Осипова Надежда Геннадьевна пояснила, что никакой «Певчих» у них на сайте нет и быть не может.

«У нас на сайте нет и быть не может никаких «Певчих». Я декан с 2014 года, и при мне такая информация на сайте не появлялась. Я лично работаю с сайтом и утверждаю все материалы. Если это было раньше, то вопросы к бывшему декану», — рассказала ИА REGNUM Надежда Осипова.

Сейчас при клике на данную ссылку открывается страница с ошибкой «404» и подписью «Запрашиваемая вами страница не найдена».