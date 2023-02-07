Ереван, 7 февраля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Ереван отложил запланированную встречу в Москве министров иностранных дел Азербайджана и Армении из-за блокирования Лачинского коридора, но работа по мирному урегулированию продолжается. Об этом 7 февраля сообщил на брифинге глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Национальное Собрание Республики Армения Арарат Мирзоян

«Мы передали свои предложения азербайджанской стороне и на днях получили отклик и новые предложения по мирному договору из Баку», — сказал Мирзоян.

Он сообщил, что в Ереване работают над полученным текстом, переговоры продолжаются, хотя процесс не идёт гладко. По словам министра, заключению мирного соглашения мешает «атмосфера армянофобии» в Баку.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что до заключения мирного договора Баку и Еревану нужно провести делимитацию и демаркацию армяно-азербайджанской границы. Он также категорически отказывается рассматривать вопрос о статусе Нагорного Карабаха.